Лукашенко: Зеленский не выиграет выборы, если их проведут

Александр Лукашенко высказался о проведении выборов на Украине. По мнению президента Беларуси, Владимир Зеленский будет вынужден сложить полномочия, если народу дадут проголосовать.

"Там же ясно, что Владимир Александрович не выиграет. Он не выиграет выборы", — сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой.

Лукашенко призвал не педалировать тему выборов на Украине, и обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин не высказывается о смене власти на Украине. "Если будут наседать: "выборы, выборы" — это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос", — отметил глава белорусского государства.

По мнению Лукашенко, когда президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором, это только усилило поддержку главы киевского режима. "Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает", — заявил президент Беларуси.