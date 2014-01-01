ФСБ внесла "Правый сектор"* в перечень террористических организаций

Федеральная служба безопасности России внесла украинское движение "Правый сектор"* в перечень террористических организаций. Такое сообщение появилось на сайте ФСБ.

Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией 17 ноября 2014 года. С тех пор ее деятельность на территории России запрещена. Движение и его структурные подразделения признаны террористическими.

Теперь и в реестре террористических организаций ФСБ появилась запись следующего содержания: "Украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор". Названы и его структурные подразделения - организация "Правая молодежь" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор".

*Организация, внесенная в России в реестр экстремистских или террористических