Вскрылась правда о зяте Волочковой: Ариадна утаила главное

Анастасия Волочкова выдает единственную дочь замуж. Балерина мечтает, чтобы у ее наследницы была королевская свадьба. Артистка для этого прилагает все усилия и уже запланировала роскошный банкет в одном из исторических особняков Санкт-Петербурга.

Во время подготовки свадьбы выяснилось, что Анастасия не знакома с семьей жениха дочери. А о самом молодом человеке было известно только со слов Ариадны.

"Никита — учредитель нескольких компаний, занимается предпринимательством. Не хочется рассказывать подробности... Мы не планируем в дальнейшем публичную жизнь. Также у Никиты есть семейный бизнес в сфере строительства", — говорила дочь Волочковой о своем возлюбленном.

По словам Ариадны, у ее жениха есть собственная квартира, где они и живут. При этом наследница балерины намекнула, что будущий муж ее обеспечивает всем необходимым, поэтому она может себе позволить не работать, а заниматься любимым делом.

"Работаю я исключительно для своего удовольствия... 90% моего времени уходит на преподавание. Я уже четыре года преподаю английский и французский языки. В университете я начала изучать немецкий и древнегреческий. А недавно стала учить армянский, потому что мой будущий муж - армянин", — поделилась Ариадна.

Однако журналисты "АиФ" выяснили, что девушка лукавит. Она озвучила не все факты из биографии жениха. Никита вовсе не богат, одна из его компаний задолжала приличную сумму, а пару лет назад мужчина и вовсе пытался оформить микрозайм на 15 тысяч рублей. Кроме того выяснилось, что строительная компания будущего свекра Ариадны Волочковой была закрыта еще в 2008 году.

Сейчас Никита работает репетитором. Он преподает немецкий язык за 500 рублей в час. Помимо этого он поет на алтаре католического храма.