Киев просил Минск предоставить убежище Саакашвили

Киевский режим просил Александра Лукашенко предоставить убежище Михаилу Саакашвили. Как рассказал президент Беларуси, он в свое время поддерживал отношения с экс-президентом Грузии, и россияне были в курсе дела.

По словам Лукашенко, кто-то обратился к нему, сообщив, что над Саакашвили издеваются в тюрьме. Белорусский лидер тогда решил, что будет "несолидно" забрать его в Беларусь – и решил посоветоваться с Путиным. Президент России не стал возражать – предложил забрать грузинского политика, если есть у Минска такая возможность.

Лукашенко подчеркнул: Путин занял такую позицию даже несмотря на то, что Саакашвили фактически являлся врагом России. А "друзья" бывшего грузинского лидера – американцы - даже пальцем не пошевелили, сказал белорусский лидер в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".