Один человек погиб в результате удара ВСУ по музею в Судже

Сотрудница краеведческого музея стала жертвой удара Вооруженных сил Украины по Судже Курской области. По предварительным данным, еще два человека получили ранение, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.

Уточняется, что украинские военные сознательно ударили по мирному объекту. Сотрудница музея оставалась в Судже во время оккупации. Сегодня она пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Двое раненых сотрудников доставлены в медучреждение.

Поврежденное ударом здание - памятник архитектуры конца XIX века, его называют дом Чупилова. Он уничтожен. Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей, врио губернатора пообещал оказать всю необходимую помощь.