Максим Виторган перенес операцию

Актер Максим Виторган прооперирован в одной из московских клиник. Об этом сообщил сам 52-летний артист.

На своей странице в соцсети Максим опубликовал кадры из больничной палаты. Актер сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Что именно произошло, Виторган не уточнил, но показал, что ему надели компрессионные чулки и с минуты на минуту увезут в операционную.

"В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе", — пошутил артист.

Напомним, что в 2015 году Максим Виторган пострадал на репетиции в театре. Он неудачно упал и заработал перелом плеча. Тогда артисту установили пластины для сращивания костей. Какое-то время Виторган не мог нормально двигать рукой.