Макрон провел очередное совещание с Зеленским и Стармером

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером прогресс, достигнутый на встрече делегаций США и Украины. Французский лидер отчитался об этом в соцсети X.

Макрон выступил с призывом к России принять предложение Белого дома о прекращении огня на 30 дней. Президент России Владимир Путин еще 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине. Однако подчеркнул, что это должно устранить первоначальные причины кризиса.

Напомни, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. После переговоров Киев заявил, что согласен с предложением США о прекращении огня на 30 дней.