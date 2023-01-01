Лукашенко рассказал, куда "сбежит" Зеленский

Владимир Зеленский не будет просить убежища в Беларуси. Как рассказал Александр Лукашенко, президент Украины уже обзавелся недвижимостью в других двух странах.

По словам белорусского лидера, у главы киевского режима нет ничего в республике, зато во Франции Зеленский купил домик на Лазурном берегу, а в Британии — целый замок.

"Он у меня не попросит убежища. В Беларуси у него нет ни особняков, ни дач. Его резиденции — на Лазурном берегу, в Англии, где, как говорят, у него есть замки. Именно туда он и направится — там все уже подготовлено", — заявил Лукашенко в интервью программе "60 минут".

Президент Беларуси считает, что когда на Украине проведут выборы, Зеленому придется оставить свой пост, ведь народ за него не проголосует.

Отметим, что отношения Беларуси и Украины окончательно испортились в конце февраля 2023 года, когда произошла диверсия против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. Лукашенко убежден, что операция была проведена с согласия Зеленского. До этого момента президент Беларуси говорил, что "Володя" был ему как сын.