Меркель: для дипломатического разрешения конфликта на Украине представителям Запада нужно "ставить себя на место Путина"

Для дипломатического разрешения конфликта на Украине представителям Запада нужно "ставить себя на место Путина". Об этом в субботу, 15 марта, заявила Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung.

По мнению экс-канцлера ФРГ, Зеленский не может ставить условия завершения украинского конфликта.

Другие заявления Меркель:

- Россия — мощная держава, которая "вызывает интерес у Трампа";

- "Это очень удручающе": Ангела Меркель предпочла бы не видеть перепалку Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Эта встреча стала выражением того, что американцы больше не стоят рядом с Зеленским.