Белград охватили массовые протесты молодёжи

Массовые протесты бушуют в Белграде. Накануне в столицу Сербии начали прибывать участники несогласованной с властями молодёжной акции. Уже собралось более 30 тысяч человек.

Всю ночь манифестанты устраивали марши по городу, жгли пиротехнику, переворачивали тракторы. Они напали на лагерь другого студенческого митинга, участники которого призывают не расшатывать ситуацию в стране и вернуться к учёбе.

Накануне президент Вучич призвал сограждан к мирному протесту, попросил полицию проявлять сдержанность, но предупредил, что с нарушителями закона церемониться не будут, сообщает "ТВ Центр".