Куба погрузилась во тьму из-за аварии на электроподстанции

Куба снова погрузилась во тьму. Энергосистема страны вышла из строя из-за аварии на одной из подстанций. В населённых пунктах отключены уличное освещение и светофоры, нет электричества в домах, не работают лифты. Из кафе и магазинов открыты лишь те, у которых есть дизельные генераторы.

Власти сообщают: идут восстановительные работы, но сколько они продлятся, пока неизвестно.

Массовые отключения энергии на Кубе не редкость. Из-за американских санкций Гавана испытывает сложности с поддержанием генерирующих мощностей и с топливом. За год в стране это уже третий блэкаут, сообщает "ТВ Центр".