Crew Dragon с россиянином Песковым отправился к МКС

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым на борту этой ночью стартовал с мыса Канаверал. К Международной космической станции также отправились американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, японец Такуя Ониши.

По расчётам, полёт займёт около 14 с половиной часов, а через несколько дней Crew Dragon должен вернуть на Землю космонавта Александра Горбунова, астронавта НАСА Ника Хейга и еще двух членов экипажа- Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые застряли на МКС на девять месяцев из-за неисправности американского корабля Starliner, сообщает "ТВ Центр".