Началась эвакуация жителей из освобождённых сёл в Курской области

Только за неделю российские войска выбили ВСУ из 29 населённых пунктов в Курской области. Теперь оттуда военные совместно с Росгвардией эвакуируют мирных жителей. В безопасном месте их передают сотрудникам МЧС, а потом уже на автобусах везут вглубь Курской области.

Первая остановка в городе Льгов. Людей покормили. Переписали все данные, чтобы найти родных или определить в пункт временного размещения. Не сговариваясь и даже не координируя свои действия различные группы волонтёров везут самое необходимое - одежду и обувь, воду, продукты, жизненно важные лекарства, средства личной гигиены и игрушки для детей.

Из Суджанского района эвакуированы уже более двухсот человек. При необходимости с ними работают психологи МЧС. И обязательно круглосуточно в пунктах временного размещения дежурят медики. Сотрудники полиции помогают с восстановлением документов, которые у многих сгорели.