Собянин рассказал о рекордах московских школьников на олимпиадах

Более трёх тысяч участников представят Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Он стартует сегодня и продлится до 30 апреля.

Как отметил в социальной сети мэр Сергей Собянин, столичные учащиеся уже поставили немало рекордов на главных интеллектуальных соревнованиях страны. Так, в прошлом году сборная города завоевала более 1 300 дипломов. Традиционно москвичи показывают лучшие результаты по математике, информатике, физике, химии, биологии.

За подготовку участников отвечает Центр педагогического мастерства департамента образования и науки. Весь учебный год школьники занимаются с лучшими педагогами, а перед финалом проходят интенсивные сборы.