Володин передал Мирзиёеву послание от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Спикер нижней палаты российского парламента передал приветствие и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина, а также отметил, что законодатели двух стран тесно работают над обеспечением договорённостей, достигнутых между Москвой и Ташкентом.

Вопросы межпарламентского взаимодействия Вячеслав Володин обсудил и на встрече с председателем сената республики. Он отметил вклад Узбекистана в сохранение исторической правды о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

"Слова благодарности вам за то, как вы бережно относитесь к памяти о тех, кто, погибнув, сделал всё для того, чтобы мы сегодня жили. Надо отдать должное нашему многонациональному советскому народу, русскому солдату, кто ковал победу. Вклад Узбекистана огромен, он сопоставим по потерям с Соединёнными Штатами и Великобританией", - сказал Володин.