Масштабные наводнения испытывают Италию на прочность

Об угрозе масштабных наводнений предупредили жителей власти итальянских областей Тоскана и Эмилия-Романья. В результате проливных дождей самого высокого за последние 30 лет.

Вода уже затопила ряд центральных улиц в Пизе, Болонье и Флоренции. Закрыты музеи, театры и школы, сообщает "ТВ Центр".

Жителей с первых этажей эвакуируют. В регионе объявлен красный уровень погодной опасности. На возведение защитных заграждений по берегам реки Арно - главной водной артерии области Тоскана - мобилизованы военные.