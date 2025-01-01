На Белорусском вокзале встретили "Книжный поезд-2025"

В Москве торжественно встретили "Книжный поезд-2025". На специальном составе десятки писателей и экспертов отрасли сегодня прибыли на Белорусский вокзал.

Это масштабный проект, в рамках которого участники проводят однодневные тематические фестивали. В этом году он приурочен к 80-летию Победы.

Как рассказали спикеры, во главе состава - легендарный исторический паровоз серии "Эр". Такие в 40-х годах являлись незаменимыми локомотивами. Кроме того, продемонстрировали как в котле готовили завтрак машиниста.

Поезд отправился 13 марта из Санкт-Петербурга в Минск, далее ждут - Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград, сообщает "ТВ Центр".