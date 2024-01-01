Время сокращается: ВСУ ещё могут сложить оружие в Курской области

У украинских военных в Курской области остаётся всё меньше времени для того, чтобы сложить оружие и тем самым спасти себе жизнь. О предложении президента Владимира Путина напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Предложение пока действует, ответил он на соответствующий вопрос ТАСС. "У них время сокращается, как шагреневая кожа", - предупредил представитель Кремля.

Накануне на совещании Совбеза России глава государства гарантировал украинским солдатам и офицерам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен.

Это заявление стало реакцией Путина на призыв президента США Дональда Трампа, который предложил пощадить украинских военных в курском приграничье.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.