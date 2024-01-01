В Курской области обнаружены запрещённые боеприпасы

Российские инженерные подразделения в Курской области обнаружили запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы. Среди них есть кассетные противопехотные мины "Лепесток", сообщили в Минобороны.

После бегства ВСУ из региона сапёры начали разминировать территорию, освобождённую от боевиков. Предстоит восстановить социально значимые и инфраструктурные объекты, наладить мирную жизнь и хозяйственную деятельность, пояснили в ведомстве.

В регионе развёрнуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. Разминированием занимаются воинские части и подразделения инженерных войск ВС России. В их распоряжении – новейшие средства разведки и поиска взрывоопасных предметов.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.