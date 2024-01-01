Подразделениями группировки войск "Север" освободили ещё два населённых пункта в Курской области - Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщили в Минобороны.

Авиация и артиллерия нанесла удары по технике и живой силе противника в районе 15 населённых пунктов в Курской и Сумской областях. За сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, два артиллерийских орудия, два миномета; также уничтожен пункт управления беспилотниками.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.