Впервые за 70 лет на Кольцевой линии метро строится новая станция

Важная страница в развитии московского метро. Как идут работы по возведению новой станции Кольцевой линии рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

"Достоевская" дополнит историческую, пятую ветку столичной подземки спустя 70 лет после завершения её строительства. Платформа расположена в центре города и сделать открытый котлован невозможно. Поэтому применяют горный способ, это фактически ручная проходка.

Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры, а также прокладывают обходные тоннели. По ним пустят составы Кольцевой линии во время строительства