В Москву съехались представители российских студотрядов

Совещание организации "Российские студенческие отряды" состоялось сегодня в Москве. На одной площадке собрались руководители всех региональных отделений. Участники подводят итоги работы, а также обсуждают планы на ближайший год, сообщает "ТВ Центр".

РСО - крупнейшая молодёжная организация страны. Она помогает молодым людям получить профессиональный опыт в самых разных сферах, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.

"В 2024 году мы трудоустроили более 400 тысяч участников студенческих отрядов. Мы рассчитываем, что каждый год этот показатель будет только увеличиваться", - выразила уверенность депутат Госдумы, представитель Росмолодёжи Юлия Дрожжина.