Три православных храма строят на севере Москвы

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных храмов на севере столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Обсудили ход строительства трёх церквей, сообщает "ТВ Центр".

Одна из них - в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова. Она станет частью духовно-исторического комплекса, в котором будут проводить выставки, лекции, семинары и другие культурно-массовые мероприятия. Ансамбль оформят в традициях византийской и греческой архитектуры.