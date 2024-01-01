Опубликовано видео из освобождённой Суджи

Министерство обороны опубликовало видео из освобождённой на этой неделе Суджи. На кадрах видны разрушенные дома и административные здания, во многих строениях выбиты стёкла.

На водонапорной башне развевается российский флаг. На улицах лежат тела украинских солдат.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.