Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам.

Теперь аферисты звонят людям и просят своих потенциальных жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии. В итоге с баланса телефона списывается крупная сумма денег, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Обычно преступники присылают СМС с просьбой перезвонить в связи с тем, что кто-то из близких попал в беду. Ещё один предлог – проблемы с банковской картой или со связью.

Всё дело в том, что в России есть сервисы с платным звонком. Мошенники регистрируют такой сервис и используют его номер для незаконного обогащения.