Москвичей пригласили на бесплатные мастер-классы по актёрскому мастерству

16 марта в московских парках пройдут занятия по актёрскому мастерству и журналистике. Вход почти на все мероприятия - свободный, но для посещения некоторых из них нужно зарегистрироваться, сообщает портал мос.ру.

В павильоне "Студио-парк" в Измайловском парке с 16:00 до 18:00 пройдут занятия по актёрскому мастерству для взрослых. В павильоне "Лекторий" в Перовском парке с 11:00 до 14:00 всех желающих ждут на мастер-класс по изготовлению игрушки "Мартовский заяц".

В парке Дружбы в 14:00 пройдёт мастер-класс по живописи, в парке "Северное Тушино" в 13:00 можно будет попробовать свои силы в изготовлении мыла.

"Разговоры о прекрасном на языке любви" - занятие для взрослых с таким названием пройдёт с 11:30 до 12:30 в парке "Ходынское поле". Там же, в 14:00 ждут всех, кто хочет посвятить свою жизнь журналистике.