Ситуация на акции протеста в Белграде накаляется

Первые пострадавшие в ходе масштабных протестов в Белграде: машина въехала в толпу митингующих, сбила трёх человек. Все они получили лёгкие травмы. При задержании водитель попытался оказать сопротивление полиции.

Ситуация в сербской столице накаляется с каждым часом. В город прибывает всё больше участников несогласованной с властями акции протеста. Организаторы намерены вывести на улицы несколько сотен тысяч человек. Протестующие начали занимать площадь перед парламентом.

Большинство - оппозиционно настроенная молодёжь. Утром они перекрыли дороги, прилегающие к администрации президента. А ночью устраивали марши, жгли пиротехнику, переворачивали тракторы. И даже попытались напасть на лагерь другого студенческого митинга, участники которого призывают не расшатывать ситуацию в стране и вернуться к учёбе.

Президент Вучич призвал сограждан к мирным проявлениям протеста, а полицию к сдержанности. Но предупредил: если митинги перерастут в беспорядки, ответ будет жёстким, сообщает "ТВ Центр".