Суд разрешил Павлу Дурову покинуть Францию

Павел Дуров покинул Францию и улетел в Дубай. Отъезд был одобрен судебными органами, сообщает AFP со ссылкой на свои источники. Подтверждения этой информации по официальным каналам или от самого Дурова не поступало.

Один из основателей Telegram жил во Франции с августа 2024 года под судебным контролем. Против бизнесмена ведётся расследование по шести пунктам, среди которых администрирование сетевой платформы, на которой велись незаконные транзакции в составе преступной группы.

Дуров внёс залог в размере пяти миллионов евро и проживал во Франции с условием явки два раза в неделю в полицейский участок. Местные СМИ писали, что дело Дурова дойдёт до суда не ранее, чем в конце лета 2025 года.