Путин, Лукашенко и Рахмон связались по телефону с Алиевым

Проводящие совместную встречу Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались по телефону с Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России, Беларуси, Таджикистана и Азербайджана обсудили актуальные вопросы. Сообщается, что состоялся тёплый, дружеский разговор. Политики условились встретиться 9 мая в Москве на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Беларуси на этой неделе прибыл в Москву. Состоялись двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства и конфликт на Украине.