Российские войска методично выбивают противника из курского приграничья. Несмотря на вражеское сопротивление, наши штурмовые отряды вошли в посёлок Гуево. Тимур Абдуллаев - следит за развитием событий.

Часть посёлка находится под контролем 810 бригады морской пехоты. Подавляя сопротивление противника, бойцы продвигаются по улицам. Осматривают дома. Если встречают местных – просят пока не выходить без необходимости. Не исключено, уже сегодня Гуево будет полностью освобождено.

Одновременно десантники начали штурм Гоголевки. Это один из последних поселков в курском приграничье, за который сейчас цепляются остатки разгромленной группировки ВСУ.

В освобождённых посёлках силы МЧС, Росгвардии и волонтёры брошены на помощь мирным жителям. Немощных стариков на руках переносят в машины. Многие из пожилых людей обессилены от голода, измучены болезнями настолько, что не могут самостоятельно передвигаться.

Людей доставляют в пункты временного размещения, где есть и горячее питание, и спальные места, и главное – врачебный уход. Всего за последние четыре дня удалось спасти более 300 человек.