Доставил снаряды на передовую: подвиг младшего сержанта Старостина

В Минобороны назвали имена новых героев СВО. Гвардии младший сержант Олег Старостин, доставляя боеприпасы на передовую, попал под миномётный обстрел и удары FPV-дронов. Умело маневрируя, Олег смог вывести машину с важным грузом из зоны поражения и своевременно обеспечил снарядами наши войска.

Гвардии ефрейтор Сергей Куклин, получив координаты боевиков, которые открыли огонь по российским позициям, точно навёл САУ и уничтожил вражеский артиллерийский расчёт, не дав противнику отбить утраченные рубежи, сообщает "ТВ Центр".