Вучич: Сербия не хочет цветных революций

"Сербия не хочет цветных революций": Александр Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на протесты в стране.

Президент Сербии вышел в эфир, чтобы прокомментировать массовые протесты. Основные заявления:

- Несмотря на сильное недовольство и гнев, направленные против властей, обошлось без жертв. На лечении после протестов находятся 56 человек, 22 человека были задержаны;

- Вучич отметил работу полиции и служб, которые выполнили большую работу для обеспечения безопасности всех участников;

- "Обвинения в использовании звуковой пушки — позорны": на видео изображены люди из подразделения "Кобры", которые использовали антидроновые технологии. Дубинки никто не применял;

- Все лица, причастные к разрушениям, будут задержаны и понесут ответственность.