Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Этим утром американский корабль Crew Dragon прибыл к МКС и пристыковался к американскому сегменту. Экипаж в составе российского космонавта Кирилла Пескова, астронавтов НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, и японца Такуя Ониши пробудут на станции около полугода.

А Crew Dragon через несколько дней отправится в обратный путь и доставит на Землю россиянина Александра Горбунова, американцев Ника Хейга, а также Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые из-за неисправности корабля Starliner застряли на МКС на девять месяцев, сообщает "ТВ Центр".