По восьми американским штатам пронеслись разрушительные торнадо

28 человек стали жертвами мощных торнадо, которые пронеслись по восьми штатам США, от Техаса до Кентукки. Атмосферные вихри на скорости до 36 метров в секунду, сопровождаемые мощным градом, сносили всё на своём пути.

Повреждены и разрушены сотни домов, повалены опоры линий электропередачи, уничтожены участки леса. В зоне бедствия - до 140 миллионов человек. Более трёхсот тысяч остались без света.

Сейчас торнадо продолжают двигаться на восток. В Канзасе, Оклахоме и на севере Техаса бушуют лесные пожары, вызванные ураганным ветром. Погибли, по меньшей мере, 13 человек, сообщает "ТВ Центр".