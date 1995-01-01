Десятки человек пострадали на акции протеста в Белграде

В столице Сербии 56 человек пострадали в результате массовых протестов. Накануне на улицы Белграда вышли более ста тысяч оппозиционно настроенных граждан. Манифестанты попытались атаковать студенческий лагерь сторонников правительства в Пионерском парке. Несмотря на то, что выступления не были согласованы с властями, полиция реагировала сдержанно и применяла силу лишь в случаях самозащиты.

С обращением к нации выступил президент Александр Вучич. "Если кто-то скажет, что не было никакого насилия, то это не так: насилия было много. Надеюсь, что участники акции хорошо поняли послание большинства жителей Сербии о том, что они не хотят цветных революций и насилия", - сказал глава государства.

Формальным поводом к протестам стала трагедия в городе Нови-Сад: в ноябре жертвами несчастного случая на вокзале стали 15 человек. Оппозиция обвинила власти в халатности и коррупции. Официальный Белград считает, что за попыткой цветной революции стоят западные кураторы.

Субботний митинг должен был стать кульминацией последних месяцев, когда в разных частях Сербии проходили акции протестов. Полиция начала готовиться ещё накануне. Выставила перед парламентом ограждение из тракторов, некоторые из них протестующие перевернули.

Самой активной частью протестующих стали сербские студенты. Митинги, начиная с января, проходили регулярно. Президент страны Александр Вучич заявлял, что протестами управляют извне, а финансируют их с помощью некоммерческих западных организаций.