Трамп отдал приказ бомбить йеменских хуситов

США начали крупномасштабную военную операцию против йеменских хуситов. ВВС нанесли массированные удары по части страны, которая находится под контролем шиитов.

Не менее 13 человек погибли в результате обстрелов жилых районов столицы Йемена Саны, ещё десять - в городе Саада. Много раненых. Приказ о начале, "решительных и мощных действий для защиты американских интересов" отдал Дональд Трамп. Белый дом публикует фотографии, на которых президент США лично следит за нанесением ударов.

Прекратить поддержку хуситов Трамп потребовал и от Ирана. Госсекретарь Марко Рубио по телефону уже проинформировал о военной операции главу российского МИДа Сергея Лаврова, сообщает "ТВ Центр".