Лавров и Рубио обсудили восстановление отношений России и США

Марко Рубио поговорил по телефону с Сергеем Лавровым. Главы дипломатических ведомств обсудили продолжение работы по направлениям двусторонней коммуникации, определенным на встрече в Саудовской Аравии, сообщили в Госдепе.

Также госсекретарь США сообщил главе МИД России детали военной операции против йеменских хуситов, приказ о начале которой накануне отдал президент Дональд Трамп.

15 марта американские военные нанесли первые воздушные удары по йеменским повстанцам из-за непрекращающегося пиратства, насилия и терроризма против кораблей, самолётов и беспилотников США.