Собянин поздравил работников ЖКХ с праздником

Сегодня в России отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства. Московских сотрудников и ветеранов сферы поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в социальной сети мэр поблагодарил их за высокий профессионализм и умение оперативно и эффективно решать самые сложные задачи, такие как модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, капремонт жилых домов.

Мэр отметил, что во многом благодаря добросовестному труду работников ЖКХ Москва превратилась в один из самых комфортных мегаполисов мира.