Жители Европы всё громче высказывают недовольство безоглядной поддержкой киевского режима в ущерб внутренним интересам. "Будущее вместо потрясений": под таким девизом сразу в пяти городах Германии прошла крупнейшая за последние десятилетия протестная акция профсоюзов.

На демонстрации вышли более 80 тысяч сотрудников промышленных предприятий. Митингуют против массового сокращения рабочих мест и переноса немецких производств за границу из-за драконовских цен на энергоресурсы.

В плюсе - только ВПК. В прошлом году оборонный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордную прибыль. Все это - следствие политики властей ФРГ, нацеленной на продолжение войны с Россией руками украинцев.

В Берлине около трех тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы заявить: они против новых бюджетных долго ради увеличения военных трат и поставок вооружений Украине. Мнение граждан о том, что "не танком единым и далеко на нём не уедешь" в правительстве слышать не хотят. Германия принимает активное участие в так называемой коалиции желающих не только дальше накачивать киевский режим оружием, но и отправить в зону конфликта под видом миротворцев своих солдат.

Этот русофобский клуб возглавляет Британия. Хотят собрать 37 стран, желающих повоевать с русскими. На виртуальный бой решились пока представители 25 государств. Под укреплением Украины европейцы подразумевают продолжение военных поставок даже, если будет действовать режим прекращения огня. При этом, две трети своих вооружений Старый Свет получает из США. Вся надежда - на ВПК Германии и солдат Макрона, который по весне вновь ощущает себя Наполеоном.