Лавров призвал Рубио остановить бомбёжки Йемена

В российском МИДе сегодня сообщили: Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону аспекты реализации договорённостей, достигнутых на встрече в Эр-Рияде. Месяц назад там прошли переговоры о возобновлении сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Сегодняшний разговор состоялся по инициативе американской стороны. Также зашла речь о ситуации в Йемене. Российский дипломат призвал к прекращению кровопролития и заявил о необходимости политического диалога.

Накануне Соединённые Штаты начали крупномасштабную военную операцию против йеменских хуситов. Более 30 человек погибли в результате обстрелов жилых районов, ещё свыше ста получили ранения, сообщает "ТВ Центр".