День финансовой грамотности прошёл в необычном формате

В Москве в необычном формате прошёл день финансовой грамотности. Мероприятие организовали в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.

В программе были не только мастер-классы и лекции, а также выставка, интерактивные тесты и мини-спектакль. Посетители смогли посмотреть на будничные финансовые вопросы через призму искусства.

Гости узнали, как разумно тратить, инвестировать, вести бизнес и копить на свои цели. Среди спикеров были не только ведущие эксперты, но и блогеры и артисты.

Руководитель Центра финансовой грамотности Москвы Ольга Лукачёва отметила, что дни финансовой грамотности проходят в столице регулярно. Они могут быть как тематическими, так и посвящёнными определённым категориям населения.

"Москвичи имеют возможность пообщаться с ведущими экспертами из мира финансов, задать свои вопросы, получить практические рекомендации, с пользой провести время и, конечно же, повысить личный уровень финансовой грамотности и культуры", - сказала Лукачёва.