Кремль раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Логистическая и технологическая подготовка, необходимая для поездки Владимира Путина в Курскую область, была проведена. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такие поездки не могут проходить без подготовки, пояснил представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что глава государства лично принял решение изменить рабочий график и посетить Курскую область. 12 марта в графике Путина было совещание по экономическим вопросам, но президент принял другое решение.

На этой неделе Владимир Путин посетил Курскую область. Там на совещании в военными ему доложили о практически полном освобождении региона от украинских войск.