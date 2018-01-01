Собянин рассказал о преимуществах электробусов

Электробусы изменили жизнь Москвы. Они появились в столице в 2018 году, за время их использования удалось сократить количество вредных выбросов в атмосферу, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Сегодня на 180 городских маршрутах работают более 2 300 электробусов. К 2030 году их будет 5 300, пообещал мэр. Ещё через пять лет весь парк Мосгортранса переведут на электрическую тягу.

В городе активно развивается зарядная инфраструктура. Работают более 30 конечных станций наземного транспорта с зарядками.