Сергунина рассказала о московских ИТ-проектах - обладателях национальной премии

Шесть московских проектов стали лауреатами национальной премии "Цифровые вершины". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всего в конкурсе принимали участие более 700 решений из 44 регионов. Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: применение искусственного интеллекта, объём и качество наборов данных, используемых для обучения моделей, социально-экономический эффект.

В номинации "Лучшее ИТ-решение для комфортной жизни в городе" первое место занял популярный у москвичей и гостей города проект "Зима в Москве". "Лучшим государственным сервисом" по праву признана киноплатформа "Москино", у неё нет аналогов в мире.

В категории "Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения" победил проект "МосМедИИ". "Лучшим ИТ-решением для импортозамещения" жюри назвало платформу для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub.

Награды в категории "Лучшее ИТ-решение для школьного обучения" удостоен сервис "Цифровой учитель" по математике в "Московской электронной школе". Наконец, специальный приз в номинации, посвященной управлению персоналом, заслуженно взяло мобильное приложение "Команда Москвы".