Московский район Аэропорт: прошлое и настоящее

Своё название этот район получил из-за располагавшегося рядом Центрального аэродрома имени Фрунзе. С него был выполнен первый в истории России международный авиаперелет по маршруту Москва - Кёнигсберг - Берлин.

В разные времена тут жили представители богемы: художники, писатели, актёры, режиссёры. А на здешней станции метро учёные по ночам наблюдали за процессом распада урана, открыв спонтанное деление ядер.

Всё это - о районе Аэропорт. Чем он живёт сегодня и как меняется - выяснила Полина Кастрицкая (смотрите видео).