В Москве по новым правилам открылся сезон электросамокатов

В Москве открылся сезон электросамокатов. Для прокатных средств индивидуальной мобильности (а их на улицах столицы теперь 60 тысяч) действуют новые правила. Обязательная верификация через портал мос.ру призвана обеспечить безопасность: самокаты не смогут арендовать несовершеннолетние, а в случае ДТП легко установить их участников.

Но эксперты и чиновники планируют прописать и новые ограничения. Идей - масса. Обяжут ли самокатчиков притормаживать до 10 километров в час - выяснила Татьяна Сидорова (смотрите видео).