В США назвали дату телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США может состояться на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он также рассказал, что его встреча с Владимиром Путиным 14 марта в Москве длилась 3-4 часа и была позитивной. По словам Уиткоффа, российский лидер сказал, что принимает философию Трампа, оба лидера выступают за прекращение военных действий на Украине.

Уиткофф уже обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию. Президент США ожидает разрешения конфликта на Украине в течение нескольких недель, сказал его помощник.

Уиткофф был в Москве в пятницу, а накануне состоялся телефонный разговор главы Госдепа и министра иностранных дел России. Марко Рубио и Сергей Лавров обсуждали продолжение работы по направлениям двусторонней коммуникации, определённым на встрече в Саудовской Аравии. Лавров также призвал Рубио к прекращению военной операции в Йемене, которую накануне начали США, и заявил о необходимости политического диалога.