Спасатели в регионах начали готовиться к паводкам

В российских регионах подразделения МЧС готовятся к безопасному пропуску весеннего паводка. В Башкортостане продолжаются взрывные работы на реках Инзер и Уршак. Подрыв льда чаще всего проводят в местах, где реки сужаются или резко меняют русло, а также в районе мостов, чтобы снизить давление на опоры.

В Бурятии для беспрепятственного прохождения ледохода на затороопасных участках на реке Селенга начались так называемые ледорезные работы. Этот экологически безопасный способ хорошо зарекомендовавший себя на протяжении многих лет. Работа спланирована от Иволгинского до Прибайкальского района.

Проверили готовность сил и средств в Оренбургской области - где в прошлом году паводки были особенно суровыми, сообщает "ТВ Центр".