Украину призвали готовиться к отказу от территорий

Украине придётся пойти на территориальные уступки, чтобы взамен получить определённые гарантии безопасности. Об этом в эфире телеканала АВС заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", - сказал он и добавил, что США могут принять меры против России, если Москва не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня на Украине.

В Киеве уже смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена, а часть утерянных украинских территорий будут принадлежать России. Об этом в интервью изданию The Independent заявили украинские чиновники.

Тем временем, президент США выразил уверенность в том, конфликт на Украине разрешится в течение нескольких недель. Об этом заявил его помощник Стивен Уиткофф. На этой неделе он встречался в Москве с Владимиром Путиным и сказал, что беседа длилась 3-4 часа и была позитивной. По словам Уиткоффа, российский лидер сказал, что принимает философию Трампа, оба лидера выступают за прекращение военных действий на Украине.