Этой ночью российские вооруженные силы продолжили наносить высокоточные удары по тылам ВСУ. По некоторым данным, взрывы прогремели в Киеве, в пригороде Днепропетровска, в Запорожье, а также в Полтавской и Сумской областях. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. Наши войска продолжают наступление на ключевых направлениях в зоне СВО.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов ударных FPV-дронов группировки "Центр" во время освобождения населенных пунктов ДНР. Операторы беспилотников, поддерживая продвижение штурмовиков на Красноармейском направлении, уничтожили танк "Абрамс", несколько бронированных машин, а также более 20 неонацистов.

Расчёт БПЛА "Молния" 11-й инженерной бригады поразил группу вражеских операторов дронов в районе Часова Яра. С помощью этого беспилотника самолётного типа наши военнослужащие уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав противника.

А на Ореховском направлении СВО работают "Грады". Расчет РСЗО группировки войск "Днепр" нанёс удар по опорному пункту роты ВСУ в Запорожской области. В результате поражения цели наши штурмовые группы заняли позиции противника без потерь.